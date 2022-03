Pepa e o objetivo europeu: "O quinto lugar está longe, mas não é impossível"

Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, no final do encontro com o Famalicão (2-1)

Entrada em falso e vitória: "Fundamental foi a paciência e o critério. Depois de três derrotas seguidas, por aquilo que estávamos a passar. Queríamos entrar fortíssimos. No primeiro lance que o Famalicão teve deu golo. Isto podia resultar que a bola queimasse, mas não aconteceu. Tenho de enaltecer o apoio dos adeptos. Tivemos qualidade, critério. As oportunidades que o Famalicão teve aconteceram na bola parada. Tenho de dar os parabéns aos jogadores, não é fácil. Fizemos um grande jogo."

Sopro e apoio dos adeptos: "Não é fácil. Defrontámos uma equipa com qualidade, bem orientada. Demos sequência ao que fizemos na Luz. Tivemos mais bola, mais oportunidades. Não é fácil, depois de tudo o que nos aconteceu. Mas aí é culpa nossa. Quando estamos todos juntos, a equipa a puxar pelos adeptos e os adeptos pela equipa fica complicado para os adversários."

Golos sofridos: "Quando não sofremos, estamos mais perto de ganhar. Temos é de marcar mais do que o adversário."

Objetivo europeu: "Não desistimos de nada. O quinto lugar está longe, mas não é impossível. Temos é de fazer este tipo de jogos, com qualidade, resiliência. Demonstrar personalidade e caráter."