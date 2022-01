Pepa e o momento do Vitória: "Temos de falar menos e fazer mais dentro de campo"

Pepa no final do Gil Vicente-V. Guimarães

Vimaranenses somaram quatro derrotas nos últimos sete jogos. Último triunfo aconteceu a 12 de dezembro e o próximo adversário é o Portimonense

Reflexão profunda: "Esta semana canalizámos a nossa energia para o treino e para o jogo, para aquilo que nós controlamos. Só assim vamos voltar ao que pretendemos, que é ganhar. A competência e a qualidade existem, cada um só tem de fazer o melhor possível".

Segunda volta melhor: "Tenho confiança total nisso. Mais do que as palavras temos de ser mais competitivos e competentes dentro do campo, focando-nos mais no jogo. Vamos jogar num campo difícil [em Portimão], contra um treinador e uma equipa muito competentes, mas acredito muito nos jogadores".

Portimonense é adversário direto na luta pela Europa: "Qualquer jogo é decisivo. O campeonato é muito equilibrado e competitivo e as equipas mais regulares é que vão conseguir melhores objetivos".

Golos sofridos há 12 jornadas consecutivas: "Temos de ser mais concentrados, rigorosos e competentes. Temos de jogar ligados o jogo todo. Não nos podemos agarrar às coisas negativas do passado e encarar o próximo jogo como uma oportunidade. Temos de falar menos e fazer mais dentro de campo".

Regressos de Estupiñán e Bruno Duarte: "Nunca nos queixámos de não ter o A, o B, ou o C. Mas quantas mais opções tivermos, mais fortes estaremos. O Estupiñán e o Bruno Duarte dão-nos mais poder de fogo e isso deixa-nos confortáveis. Queremos que o Portimonense sinta muitas dificuldades com os nossos jogadores e o processo defensivo começa inclusivamente à frente. É esse o nosso grande objetivo".