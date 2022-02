Pepa após o Vitória-Arouca: "É algo profundo, mas hoje foi penoso, foi mau..."

Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, no final do encontro com o Arouca (1-3)

Jogo e o que faltou ao Vitória: "Ficou a faltar tudo. Jogámos contra o Arouca e contra nós próprios. Estivemos irreconhecíveis. Não tenho de criticar os jogadores, tenho de me criticar a mim próprio. Precipitação, erros, medo de ter bola. Estamos a viver um pesadelo. Temos de ter capacidade, mas hoje não tivemos. É algo profundo, mas hoje foi penoso, foi mau demais."

Adversário: "O Arouca foi eficaz, fez um jogo inteligente. Não há árbitro, não há falta de apoio. Temos de olhar para dentro, porque temos de ter capacidade para reagir. Fomos muito abaixo. Temos de ter outro tipo de personalidade, outro caráter."

Gil a 10 pontos de distância: "Não nos vale de nada olhar para os outros se não conseguirmos fazer o nosso trabalho. Vou ser repetitivo."

O que fazer para mudar o cenário: "Há que ter muito trabalho. Só conheço isso. Temos de ter muito mais estofo."