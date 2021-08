Pepa e o dérbi: "Se fosse sozinho jogar com Carvalhal, o meu joelho não está muito bom"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Braga, marcado para as 18h00 de domingo.

Na época passada, como treinador do Paços de Ferreira, Pepa não perdeu nos confrontos com Carlos Carvalhal; ganhou na Mata Real, por 2-0, e empatou em Braga. A um golo. Na antevisão do primeiro dérbi como técnico vitoriano, Pepa abordou o reencontro com o treinador dos bracarenses.

Duelo com Carvalhal: "Percebo essas perguntas, é normal. Se fosse sozinho jogar com Carvalhal, o meu joelho não está muito bom, se fosse ping pong, algo individual, não sei quem ganhava, agora não sou eu contra ele. Estamos a falar de um dérbi que é quase ímpar em Portugal, de uma paixão tremenda, é o meu primeiro dérbi, tenho muito orgulho, é algo que queria há muito e desejava há muito tempo. Mas, acima de tudo, é o Braga contra o Vitória e é um jogo especial, não se trata do A contra o B, são duas grandes equipas, com um historial enorme e o que queremos é sair com os três pontos e fazer um jogar a roçar a perfeição porque nestes jogos os erros pagam-se muito caro".

Dérbi vem no momento certo? "Vem sempre, é um jogo muito especial, com muita paixão, muito coração, uma história rica por trás. Venha o jogo, acima de tudo vai ser intenso, com muita emoção, da nossa parte acima de tudo com muita razão, isto é com disciplina tática e organização. O 4-0 ao Vizela significa que o Vitória abriu a torneira dos golos."

Receita: "Se ficar 1-0 no primeiro minuto são três pontos. O jogo tem 90 minutos, requer concentração, rigor, paciência, temos de ter essa capacidade de perceber que são 90 minutos e acreditar sempre e fazer com que o ritmo seja o que pretendemos."

Solidez defensiva: "Um golo sofrido é factual. O que nos deixou satisfeitos foi o pouco volume ofensivo que consentimos aos adversários. Sabemos que, mesmo estando por cima, a qualquer momento podemos sofrer. Há sempre espaço para continuar a crescer".

Análise ao Braga: "Manteve a equipa técnica, é um treinador com muita competência, vasta experiência, ajuda no processo da equipa, no conhecimento do plantel, está, por isso, bem identificado. Compete-nos desfrutar do jogo e temos que ser rigorosos e perceber onde podemos agredir e ferir e e entender, ao mesmo tempo, que há quatro momentos do jogo. Essa inteligência tática ajuda a ganhar jogos e campeonatos. O que interesse é ganhar o jogo e para isso temos de ser racionais."

Edwards, Jorge Fernandes e Sacko podem sair neste mercado: "Tudo pode acontecer até ao último minuto ou segundo. Independentemente dos nomes, é algo que faz parte do futebol, temos de saber lidar com isso. O que interessa é o jogo de amanhã. Não nos tira o sono, o que tiver de acontecer, acontece."