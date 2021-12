Pepa e as baixas por covid-19: "Todos fazem falta, mas não é nenhum drama"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Boavista, agendado para as 19h00 de quarta-feira. Edwards, Quaresma e Gui estão infetados com covid-19 e são ausências certas.

Na antevisão ao jogo, Boavista, que, sob o comando de Petit, venceu, nos dois últimos jogos, o Braga, para a Taça da Liga, por 5-1, e o Moreirense, para o campeonato, 1-0, Pepa começou por abordar a derrota, no Açores, com o Santa Clara, em que naturalmente procurará dar uma resposta diferente.

"Esse jogo já foi. É muito tempo à espera para jogarmos. Tivemos logo a seguir ao jogo o sentimento de ir para dentro de campo. Foi um jogo mau. Não tem nada a ver com o que conseguimos fazer. Queremos muito ir para dentro de campo. O jogo entre Vitória e Boavista tem uma história muito grande. É um clássico, com uma rivalidade grande. É fundamental voltarmos aos três pontos. Mas mais do que os resultados, o mais importante é querermos voltar a ter uma alegria contagiante, volume ofensivo e sermos iguais a nós próprios. Queremos muito os três pontos contra um adversário que está na melhor fase. Mas isso vale o que vale. O Santa Clara estava numa fase negativa e foi muito superior a nós nos Açores. O mais importante é voltarmos a estar ao nosso nível", afirmou.

O presidente, Miguel Pinto Lisboa, disse que houve "falta de atitude" diante do Santa Clara, e que esperava um comportamento completamente diferente. Que reação espera da equipa?

"A reação é no dia a dia. Foi um dia mau para todos, a começar pelo treinador. Temos de olhar para tudo o que estava antes do jogo. Temos de ter empenho, agressividade nos treinos e de transferir isso para os jogos. Vamos ter um jogo intenso contra uma linha de cinco [na defesa]. O Boavista é uma equipa objetiva, com profundidade para os três homens da frente. Temos de fazer a transferência dos treinos par os jogos. Treinamos muito bem. Não podemos oscilar de momentos muito bons para momentos muito maus. Temos de ter consistência e estabilidade no jogo. Quando estamos consistentes, conseguimos proporcionar bons espetáculos".

Que diferenças encontra no Boavista de Petit que goleou o Braga e derrotou o Moreirense? Mais agressivo?

"É uma equipa que está a respirar confiança. Agressivos temos de ser todos, todos temos de ser competitivos, há caminhos para ganhar os jogos, não pode ser a todo o custo. O Boavista aumentou os índices de agressividade, consegue ter bola e passou a ser mais objetivo. É uma equipa coesa. Se estivermos iguais a nos próprios, quando conseguirmos ser mais constantes ao longo dos 90 minutos vai ser muito complicado jogar contra nós. Temos noção de que conseguimos fazer coisas muito boas em alguns períodos do jogo, mas há outros que são maus. Temos de trabalhar, insistir e melhorar alguns aspetos como esse".

Casos positivos de covid-19, Quaresma, Marcus Edwards e Gui

"Temos de saber lidar com isso com naturalidade. Temos esta pandemia e temos de saber lidar com ela. Vou ser coerente, o meu discurso é igual. O infortúnio de uns é a oportunidade para outros. A nossa cabeça está tranquila, porque rodos trabalham bem e todos estão pontos. Todos nós gostamos de ter a equipa na máxima força, mas há soluções na equipa B e nos sub-23, que treinam connosco muitas vezes, com as precauções devidas. Os casos vão aparecer, vemos isso com naturalidade. É uma pena, mas é o que é. Sentimos que temos a equipa preparada, isso é o mais importante".

Edwards e Quaresma são dois jogadores importantes no plantel

"Todos fazem falta, independentemente do nome que têm na camisola, o mais importante é o símbolo. Todos fazem falta, mas não é nenhum drama. O que o Ricardo e o Marcus podem acrescentar à equipa, outros vão agora acrescentar".

Regresso de André André após lesão

"É um jogador muito importante para a equipa, teve uma paragem prolongada mas já está disponível. É mais um para ajudar. Se não estivesse a 100 por cento não estava a treinar. O importante é termos isto a carburar. Há o treino e o ritmo competitivo de jogo. Mas veio bem. Lembro-me do Toni [Borevkovic] ter tido uma paragem prolongada e o Oscar [Estupiñan]. O importante é termos isto a carburar. Quem não está não está, mas volta sempre com força".

Sacko já não pode jogar com o Boavista e a partir de janeiro Mumin e Alfa Semedo também estarão ausentes na CAN

"Temos orgulho e satisfação por ver os jogadores a representar os seus países na competição mais importante de África. A calendarização estava feita, sabíamos que era algo que podia acontecer. É um sinal de que estão a ser valorizados. É natural. Internamente temos as soluções e capacidade para resolver esse tipo de ausências".