Pepa e a vitória na Covilhã: "A partir dos seis minutos, aconteceu aquilo que estávamos à espera"

Declarações do treinador vimaranense, no final do encontro com o Sporting da Covilhã (0-2)

Jogo: "Os primeiros minutos...entrámos bem. A partir dos seis minutos, aconteceu aquilo que estávamos à espera. Um Covilhã bem organizado, com um futebol direto. Foi difícil de contrariar. Só com grande entrega. O Covilhã faz isso com critério. O Vitória foi muito sério. Não gosto de dizer roçar na perfeição, mas não foi só luta. Os golos surgiram com qualidade."

Último jogo: "Depois, foi preciso manter esse registo. Tive de alertar por causa do que aconteceu no último jogo. Não concedemos grandes oportunidades. Houve muita seriedade."