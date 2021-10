Pepa e a última jornada: "Quando desejamos o mal dos outros é mau sinal"

Declarações de Pepa após o empate a três golos entre V. Guimarães e Benfica, para a Taça da Liga.

O jogo: "Houve Vitória o jogo todo. O mais difícil é fazer golos no futebol. Quatro remates e três golos não é fácil. Tivemos capacidade de reação, mas sobretudo qualidade. O jogo todo, mesmo com uma entrada infeliz. Parecia que faziam golo a qualquer altura. Estávamos muito subidos e a deixar situações de um a para um, sobretudo no corredor direto. Um jogo fantástico. No campeonato o Benfica foi muito superior, mas hoje o Vitória fez mais, com muito coração e muita qualidade também. Fizemos de tudo para ganhar o jogo. Os jogadores estão de parabéns."

Apoio e força mental: "A equipa também puxou pelos adeptos, tivemos várias oportunidades de golo, fizemos de tudo para alcançar mais, ir atrás do jogo, a única coisa que lamentamos é não termos ganho. Parece que estamos com o sentimento de derrota, porque sentimos que merecíamos mais do que aquilo que o jogo nos deu. Vamos ver o que vai acontecer na última jornada do grupo."

Alterações: "Às vezes o jogo fica encaixado, por muita mobilidade que os nossos jogadores possam ter, há algum conforto para quem defende. Tentámos de tudo, criar ruído diferente, com jogadores de qualidade no último terço. Foi pena o Oscar [Estupiñán] ter tido cãibras, mas quem entrou tudo fez. Podia ter sido muito duro o que aconteceu no início A equipa encontrou-se em termos emocionais, teve um rigor irrepreensível."

A torcer pelo Covilhâ? "Quando desejamos o mal dos outros é mau sinal. Não desejo mal a ninguém. O que tiver de acontecer vai acontecer, estamos de consciência tranquila de que tudo fizemos. O que podíamos fazer fizemos e fizemos muito bem."