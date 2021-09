Pepa e a Taça da Liga: "A angústia foi tão grande que queríamos ir rápido para jogo"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo da Covilhã, da primeira jornada do grupo A da Taça da Liga. Partida com início às 20h15 de terça-feira.

Jogo na Covilhã: "Custou-nos muito chegar aqui. Era a nossa obrigação/responsabilidade passar o Leixões e depois o Casa Pia. Nós conseguimos com mérito e a felicidade também se procura, como no jogo com o Casa Pia. Estando nesta fase há que valorizar muito o jogo de amanhã, se cometermos o erro de estar a pensar no futuro, que o jogo que vai decidir será entre o Vitória e o Benfica, estamos completamente enganados. Não pensamos nisso, o Covilhã tem uma palavra a dizer, tem ambições, é um grupo de três equipas, onde tudo é possível. O que queremos muito é chegar à final four. Queremos estar nas decisões das conquistas das Taças. Amanhã, é como se fosse uma meia-final para depois decidir em casa, e para isso temos de dar um passo bem firme."

Erros em Arouca: "Merecíamos mais. Mas está para trás. Os erros vão sempre acontecer, temos é de ter a capacidade individual e coletiva para os minimizar, evitar e requerer muita concentração. Ainda bem que vamos jogar já amanhã, porque a angústia foi tão grande que queríamos ir rápido para jogo. Ainda por cima numa competição onde queremos muito ir à final four."

Espaço curto de descanso: "Do término do jogo em Arouca ao início do jogo na Covilhã nem 72 horas faz. Com viagens e tudo, é muito duro. Mas há uma coisa que digo: o onze que vai entrar amanhã é o melhor onze, fortíssimo. A confiança é total. E não é só no onze. Há uma competititvidade interna que queremos manter, pois é isso que faz com que tenhamos boas opções e sermos melhores no dia a dia."