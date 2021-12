Pepa e a expulsão no Dragão: "Quando um jogador está de costas para a linha lateral..."

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, da jornada 13 do campeonato e agendado para as 20h30 de sábado.

Receita para vencer o Paços de Ferreira: "Temos que marcar mais golos do que o adversário. Quando jogamos bem, estamos mais próximos disso. É essa a principal receita. Somos uma equipa com jogadores com margem para crescer, sabendo que a margem de erro é muito pequena. É uma equipa muito jovem, mas temos de saber lidar com isso. Temos que voltar às vitórias no campeonato e somar pontos. É isso que nos vai dar consistência. Tem feito boas exibições, mas queremos voltar às vitórias. Para isso, teremos de jogar com consistência, capacidade e intensidade. Se fizermos isso, o resultado vai aparecer com naturalidade"

Vantagens de conhecer o adversário? "Vale o que vale. Não houve grandes mudanças naquela equipa, mas os jogadores do Paços de Ferreira também conhecem as minhas ideias. Já passei por essa situação noutras ocasiões. Serão 90 minutos com a sua história, mas não há jogos iguais. Eles conhecem-me bem e eu conheço-os bem. Já a história do jogo será completamente diferente".

João Ferreira e Janvier são apostas a manter? "O que me interessa é todos estejam disponíveis. Isso torna os treinos são mais competitivos e dá-me mais opções. É bom para a equipa, para clube, para eu ter boas dores de cabeça. Quem trabalhar bem está sempre preparado para dar uma boa resposta".

A expulsão de Mumin no Dragão e as anteriores: "São momentos que têm a ver com a experiência de cada jogador. Quando um jogador [do FC Porto] está de costas para a linha lateral, não temos que fazer falta. Temos que ser, no entanto, intensos em relação à perda de bola. Prefiro sempre essa opção. Temos que ser intensos no bom sentido e isso não significa agredir o adversário. Temos que saber lidar com isso, jogando no limite. Isso é algo que tem a ver com o clube. Temos que perceber os momentos do jogo porque há faltas que têm que ser feitas".

Borevkovic e Estupiñán disponíveis: "Temos Mumin, Herculano, Joseph, André André e Rúben Lameiras [amigdalite] indisponíveis".

O adversário: "O Paços de Ferreira no seu 4x4x2, com o Nuno Santos muito próximo do avançado, aposta num jogo muito vertical, com os alas e os laterais a envolverem-se muito no jogo ofensivo. Agora passaram a jogar com dois no meio, exercem pressão alta e vão tentar fazer isso. Cabe-nos ultrapassar essa dificuldade, jogando com níveis elevados de concentração e de intensidade. Se tivermos que terminar o jogo de rastos, assim será".

Baixas sucessivas no meio-campo: "Temos sempre boas opções para o meio-campo. A equipa tem muita margem para crescer, não posso deixar de dizer, porém, que a margem de erro é curta. Temos que crescer a ganhar. Os impedimentos da linha média e até da linha defensiva são coisas naturais no futebol e agora, com a questão da pandemia, vai ser ainda mais. Os jogadores sabem que hoje podem estar no banco e depois no onze ou em casa. Estamos numa competição muito exigente, pelo que todos os jogadores devem estar bem preparados para entrar. Não podemos desculpar-nos por não termos A, B ou C. Temos é que trabalhar no nosso limite".