Pepa, treinador do Vitória

Declarações do treinador Pepa após o V. Guimarães-Braga (2-1), da 21ª jornada da Liga Bwin

Amarelos a mais: "O triunfo é indiscutível por tudo o que fizemos e pelo que criámos. Foi pena termos ficado com menos um jogador, mas também fomos carregados com amarelos desde cedo. Mas é o que é, temos de estar focados no jogo."

Sobre Alfa Semedo: "Não vi a expulsão, ainda vou ver. Se achar que é para vermelho, tudo bem. Mas ele começa a ser um pouco castigado, se calhar por ter tido essas entradas no passado, mas não vi. Vi foi o que seria um segundo cartão amarelo para um jogador do Braga e não foi mostrado. Mas não vale a pena estarmos a falar de arbitragens. Temos é de saborear."