Pepa e a entrada de Tiago Silva: "Quem é que não gostava de jogar no Vitória?"

Treinador do Vitória de Guimarães explicou, sobre os reforços, que a questão do perfil, da qualidade e do caráter" são muito importantes

Tiago Silva foi oficializado este sábado como reforço do Vitória de Guimarães. A contratação do ex-jogador do Olympiacos, que assinou um contrato válido até 2026, foi comentada por Pepa na conferência de antevisão do jogo com o Portimonense. Embora sublinhasse que não queria "individualizar", o treinador do Vitória defendeu que é um jogador dentro do perfil do clube.

"Temos as coisas bem identificadas. O trabalho está a ser feito mesmo com muito critério. Temos de escolher bem e ter paciência. Este perfil de jogador, do Tiago, do Alfa [Semedo] e do Toni [Borevkovic], independentemente da qualidade que lhes é reconhecida em termos futebolísticos - eu sei, a equipa técnica sabe e a Direção também sabe -, há a parte humana e para onde eles vêm jogar. Há a questão do perfil, da qualidade e do caráter. Isso é muito tido muito em conta. Quem vem, chega com essas características muito bem definidas. Estou muito satisfeito por termos conseguido o Tiago, o Alfa e o Toni e com calma as coisas vão-se compondo".



Sobre o facto de poder precisar de mais jogadores no plantel, Pepa respondeu: "Até ao último dia de agosto tudo pode acontecer. Quem é que não gostava de jogar no Vitória? Mas também não queremos qualquer jogador. Estou muito satisfeito com os jogadores que temos e temos uma formação de excelência, mas não pode ser de um dia. Temos de ter calma, olhar para as necessidades e ver a oferta que há na janela de mercado".