Pepa e a derrota na Luz: "Isto pode parecer estranho, mas este é o caminho"

Declarações de Pepa após a derrota (3-1) do V. Guimarães em casa do Benfica, na ronda 24 do campeonato

Yaremuck: "Faz bem em fazer essa pergunta, em primeiro porque a vida está a acima de tudo. Foi arrepiante, uma bonita homenagem, claro que não nos podemos ficar só nas homenagens, mas foi muito bonito."

Análise ao jogo: "Em primeiro lugar, quero dar os parabéns aos jogadores do Vitória. E passo a explicar porquê. Depois de dois jogos menos conseguidos, para não dizer mesmo muito maus, ter esta personalidade e ter mais remates, cantos e oportunidades do que o Benfica.... Mas aí também tenho de dar os parabéns ao Benfica pela eficácia e pela qualidade que teve no último terço, a defini,r porque o que conta são os golos. Tinha dito que íamos jogar olhos nos olhos, sabendo que ia ser muito difícil. Mas difícil é diferente de impossível. Tentámos tudo, com critério e personalidade. Tivemos ali três lances em que não conseguimos fazer o golo e admito que nos últimos 15 minutos faltou-nos a capacidade. O que fica é o resultado, fica 3-0, mas isto pode parecer estranho, mas este é o caminho. Quando digo o caminho é pela personalidade que tivemos e voltámo-nos a encontrar como equipa, sem medo de jogar e foi pena. Foi um bocado ingrato pela forma como não conseguimos discutir o resultado, porque o jogo nós discutimos."

Partes diferentes: "A segunda parte, os tais 15 minutos, dá a entender que foi toda do Benfica. O 3-0 surge quando estamos a discutir o jogo, estamos bem, não digo por cima, mas temos momentos por cima. Não é fácil entrar na segunda parte com alento de continuarmos a dar o critério e qualidade que demos na primeira parte e sofrer o terceiro golo. Aí sentimos um bocado e não tivemos tanta capacidade para nos manter no jogo nos últimos 10/15 minutos. Parabéns ao Benfica pelo resultado, mas não me lembro de, recentemente, uma equipa fazer tantos remates e ter cantos aqui, com tudo o que está para trás. Daí eu dar os parabéns aos jogadores do Vitória, pela personalidade, pelo carácter e por voltamos a ser iguais a nos próprios. A eficácia do Benfica foi determinante."