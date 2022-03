Pepa diz-se "desolado" e "injustiçado" pelo castigo: "Não posso ser o bode expiatório"

No jogo com o Sporting, Pepa recebeu ordem de expulsão e foi castigado com um jogo de suspensão. O treinador do V. Guimarães não se conforma com a decisão.

Pepa, treinador do V. Guimarães, foi castigado com um jogo de suspensão, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e não vai poder, por isso, orientar diretamente a equipa minhota na visita ao vizinho Moreirense.

Conforme se lê no mapa de castigos deliberados pelo CD, divulgado na terça-feira, a sanção atribuída ao técnico decorre da expulsão no jogo caseiro diante do Sporting, no passado sábado, por sair da área técnica e protestar com o assistente.

Pepa, recorde-se, recebeu ordem de expulsão de Fábio Veríssimo na sequência de protestos contra a admoestação, aos 27', do defesa Mumin. Além do jogo de suspensão, o técnico terá de pagar uma multa de 1734 euros.

Esta quinta-feira, à margem do treino aberto que os vitorianos promoveram, o técnico respondeu a O JOGO sobre o castigo e diz sentir-se injustiçado e revoltado.

"Depois do jogo, na conferência, nem falei muito sobre o assunto. Mas agora mais a frio, depois de ver tudo, fiquei desolado. Fiquei mesmo. Tirar um profissional do seu local de trabalho, do que mais gosta de fazer... ser expulso por aquilo que eu fiz. Sinto-me revoltado. Podemos recorrer, podemos mostrar esta voz e dizer que estou indignado pelo que aconteceu. É o sentir a paixão pelo jogo. Não estou a criticar o Fábio Veríssimo, mas o jogo estava tão bom... por 10/15 metros a protestar uma falta, sou expulso? Por favor. Preciso de ajudar a equipa e não me conformo com essa expulsão. Era o dia do pai, a minha filha perguntou-me porque é que fui expulso e eu sem respostas para lhe dar. Senti-me muito injustiçado", começou por dizer.

"Estava na esperança de que quem toma as decisões percebesse que não houve motivo para a expulsão. Mas depois ainda levo um jogo de castigo. Não consigo perceber e espero que seja corrigido. Sei bem o que faço, sou educado, tenho uma paixão enorme pelo treino e pelo jogo. Não me vão catalogar de arruaceiro e mal-educado. Não posso ser o bode expiatório, isso não admito", continuou, antes de explicar o que disse antes de ser expulso.

"Disse que não era falta para amarelo. Não usei palavrões, não ofendi ninguém... fiquei mesmo triste por não estar a ajudar a equipa. Senti-me impotente. Vou fazer o quê na bancada? Custou muito e espero que se consiga reverter a decisão", finalizou Pepa.