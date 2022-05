Pepa deixa palavra a todas as equipas: "Temos a tendência de olhar só para quem ganha..."

Declarações de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, após a goleada por 5-0 sobre o Gil Vicente na 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Jogo à porta fechada e análise: "Os adeptos fazem sempre falta, em todo o lado. Sentimos um vazio tremendo quando ouvimos o hino e vimos o estádio despido, sem barulho, sem paixão, sem aquele inferno que tanto falamos e desejamos. Podemos dedicar a vitória a todos os vitorianos, ao grupo de trabalho, a todos. Acabámos em beleza, como queríamos, com uma vitória, com uma exibição a roçar a perfeição, algo que nos deixa muito satisfeitos. Fomos muito sérios, muito comprometidos, muito concentrados, muito solidários no processo defensivo. Há que enaltecer a qualidade de jogo que tivemos. Estivemos a roçar a perfeição. O nosso grande desafio é sermos mais regulares ao longo do campeonato."

Palavra para todas as equipas: "Temos de dar os parabéns ao Gil, mas tenho de me relembrar que passei três anos no Tondela, dar uma palavra a muitas equipas, não só o Tondela, que acabam por descer de divisão. Temos a tendência de olhar só para quem ganha. Vende-se livros, mas temos de nos lembrar de tudo e todos. Uma palavra para toda a gente, para todas as estruturas, quem subiu, quem desceu. O futebol é isto mesmo e temos de saber lidar com estas situações."