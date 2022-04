Pepa comenta ausência de Uribe e elogia FC Porto: "Isto não é música para o Sérgio"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao duelo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de domingo e referente à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Ausências nas duas equipas: "Gostava que estivessem todos de um lado e do outro. Se o FC Porto não tem o Uribe, paciência, nós também não temos muitos jogadores e nunca me queixei. São oportunidades para outros. Vou dizer isto pela primeira vez: tivemos algumas individualidades que nos ajudar muito e que ajudaram o Vitória, nomeadamente o Sacko, o Marcus Edwards e o André André, mas o nosso foco é o coletivo. É a isso que nos agarramos e que nos dá conforto. Lembro-me que no Dragão tivemos algumas ausências e jogámos com muitos jovens, mas fizemos um jogo muito competente. Na Luz o resultado é completamente enganador, mas a equipa coletivamente foi muito competente. Temos de ser fortes com e sem bola e nas bolas paradas, porque sabemos que o FC Porto é fortíssimo nesse aspeto. Aliás, vamos encontrar um FC Porto fortíssimo. Isto não é música para o Sérgio [Conceição] nem para ninguém, é o que é. Já disse na primeira volta que este é o FC Porto mais forte dos últimos anos em termos tático, de variabilidade de opções, de profundidade, de largura e de jogo interior. Mesmo com a saída do Luis Díaz conseguiram disfarçar bem essa situação e continuam muito competentes. Agora, é o grande Vitória e queremos ser fortíssimos, independentemente das ausências. A partir do momento em que vamos para dentro do campo ninguém faz falta."

Uribe: "Às vezes valoriza-se muito uma ausência de um jogador mais mediático, porque é do FC Porto, Benfica ou Sporting, e mal era se uma equipa como o FC Porto não tivesse soluções. Claro que tem. Como treinador e como agente desta área tão bonita e que me me apaixona, a mim e a tanta gente, porque somos um país que adora futebol, queremos é ter os melhores lá dentro. E os treinadores também, se os deixarem ficar dentro do campo... Queremos é estar no espetáculo, que as pessoas se divirtam e que seja um bom jogo. Quando há ausências, há sempre outro para ser lançado. Nós, por exemplo, até podemos ter algumas estreias como titulares."

Ausência de André Almeida: "Está em dúvida. Ainda temos mais de 48 horas e vamos ver. É difícil, mas há sempre aquela esperança que possa recuperar, pelo menos para ser opção."