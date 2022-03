Pepa após vitória na Madeira: "No passado andamos um pouco irreconhecíveis"

Pepa, treinador do V. Guimarães

Declarações do treinador após o jogo Marítimo- Vitória de Guimarães (0-1), da 26.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Tenho de realçar a grande exibição que tivemos. Tivemos as melhores oportunidades, mais tentativas de golo, mas acima de tudo quero realçar a consistência que tivemos desde o primeiro ao último minuto, agressivos, intensos, organizados, a tentar levar o jogo do Marítimo para algo que os deixava desconfortáveis."

A exibição: "Nós conseguimos fazer isto, os jogadores têm qualidade. No passado andamos um pouco irreconhecíveis, grandes jogos, maus jogos, bons jogos, jogos horríveis. O nosso grande desafio é isto, ​​​​​​​é encontramo-nos connosco, é termos paciência com bola, e sem bola não sermos desorganizados a querer ganhar as bolas todas a qualquer custo".