Pepa após o Vitória-Braga: "De uma vez por todas, isto foi bonito demais"

Declarações de Pepa após o Vitória de Guimarães-Braga (2-1), da 21ª jornada da Liga Bwin

Atitude e uma equipa ligada à corrente: "Atitude competitiva, atitude épica. O Vitória é isto e queremos que o seja há muito tempo. Temos sido muito irregulares e isso é algo que foi falado, não tenho problemas em reconhecer. Quando elevamos os níveis de intensidade e agressividade conseguimos fazer, não digo coisas impossíveis, mas isto. De 11 para 11 fomos melhores, objetivos, personalizados. O Braga, depois da expulsão, teve um pouco mais de bola, mas mesmo assim as melhores ocasiões foram nossas."

Importância da consistência: "Só faz sentido se conseguirmos manter este ritmo, senão não vale de nada esta vitória época e com um estádio como eu penso que vi poucas vezes...vi com o Belenenses e com o Benfica. E porquê? Porque temos tudo dentro de campo. São três pontos contra o eterno rival e acima de tudo [valorizar] esta vitória. Os jogadores sofreram, lutaram, acreditar e quando assim é...da mesma forma que critico, mas sem sacudir de nada, porque primeiro critico para mim, que sou que os treino, tenho de dar os parabéns aos jogadores e aos adeptos pelo apoio, foi arrepiante."

Mensagem para o futuro: "Não vale de nada se depois passarmos do 8 para o 80. Independentemente de correr mal o jogo, um passe, uma receção...não podemos baixar disto. Foi uma semana dura, mas o futebol dá sempre oportunidade de corrigir no jogo seguinte. De uma vez por todas, isto foi bonito demais, se correr mal alguma coisa que corra, mas nunca podemos sair do jogo com a sensação de que podíamos ter dado algo mais. E hoje podia ter acontecido um golo num canto ou qualquer coisa no último minuto, mas saíamos de cabeça levantada, deixámos tudo em campo."