Pepa após empate do V. Guimarães: "Foi tudo mau de mais para ser verdade"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após o empate 1-1 na receção ao Santa Clara, num jogo relativo à 32.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Faltou-nos tudo. Foi tudo mau de mais para ser verdade. Houve precipitação, falta de intensidade, falta de andamento. Estivemos a 10 pontos do quinto lugar, conseguimos encurtar para cinco e, nestas duas últimas jornadas, poderíamos depender só de nós. Estamos tristes. Temos de ter mais tranquilidade e mais estofo. Temos de ser muito mais agressivos sobre a bola. O Santa Clara foi superior a nós. Nesses 30 [primeiros] minutos em que fomos "zero", tivemos a felicidade de marcar um golo. Era injusto vir para o intervalo a ganhar 1-0, mas não tivemos capacidade para pegar na bola."

Contas do quinto lugar: "Ainda tudo é possível. Vamos acreditar até ao fim, mas como é que podemos olhar para o quinto lugar quando fazemos este jogo? O próximo jogo é na sexta-feira [com o Boavista] e temos de dar outra imagem, porque não somos isto. Somos muito mais do que isto. Temos de crescer com estas situações, mas já estamos a duas jornadas do fim. Temos de ter mais estofo para lidar com os objetivos. Podemos errar em algumas coisas, mas não podemos ter este tipo de atitude. Temos de ter mais sangue na guelra. Estivemos muito pálidos, muito pouco agressivos, com pouca procura da profundidade. Tivemos bolas nos corredores, mas não cruzámos. Alimentámos isto, recuperámos muitos pontos e é frustrante quando temos as coisas à nossa mercê. Empatar um jogo, com a sensação de que estivemos distantes do que podemos, é inadmissível."

Motivação para o que resta do campeonato: "Não podemos ter motivação maior do que representar o Vitória [nos dois jogos que faltam]. Em relação a tudo o resto, temos de perceber o que não conseguimos hoje. Queremos uma resposta completamente diferente na sexta-feira."