Pepa após derrota com o Santa Clara: "Temos de melhorar muito isso e ponto final"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após a derrota da equipa na visita ao Santa Clara (1-0), esta sexta-feira à noite, em jogo a contar pela 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da derrota: "Não correu nada bem, com bola, sem bola. Não conseguimos impor o nosso jogo. Estivemos longe daquilo que conseguimos fazer e que já fizemos muitas vezes. O Santa Clara foi muito mais forte do que nós nos duelos. Não se trata de atitude ou de correr mais ou menos, mas temos de ser mais fortes nos duelos individuais."

Inferioridade: "O Santa Clara ganhou praticamente todos os duelos. Tivemos dificuldades na primeira e na segunda bola. Temos de melhorar muito isso e ponto final. Assim fica difícil ter bola e torna mais difícil o processo ofensivo para sermos eficazes e competentes."

Dia mau: "Nunca estivemos confortáveis no jogo e nunca tivemos volume ofensivo. Mérito do Santa Clara, mas estivemos muito aquém do que já fizemos. Na segunda parte, não percebemos o que o jogo estava a pedir e não tivemos critério nos cruzamentos. Complicámos muito as coisas e, mesmo com dois pontas de lança, não os servimos bem. Foi um dia mau para todos nós."

O culpado: "Não conseguimos e a culpa é do treinador. Não podemos andar no sobe e desce, do 8 ao 80. Não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar 90 minutos. Não podemos ter estes apagões, Isto paga-se muito caro. Se queremos andar lá em cima, e queremos, não podemos ter jogos destes, com a sensação que ficou muita coisa por fazer. Mérito do Santa Clara, mas também incapacidade da nossa parte."