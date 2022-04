Pepa aponta a série inédita na reta final do campeonato

Neste século, o Vitória nunca somou cinco vitórias seguidas na ponta final do campeonato.

De olhos postos no quinto lugar, o último a assegurar um apuramento europeu direto, Pepa viu satisfeito o primeiro dos cinco desejos que formulou para o resto do campeonato. O Vitória bateu de forma categórica o Paços de Ferreira, encurtando para cinco pontos a distância para o Gil Vicente, e a expectativa do treinador é que a equipa consiga vencer igualmente o Tondela (fora), o Santa Clara (em casa), o Boavista (fora) e o Gil Vicente (em casa).

A concretizar-se esse pleno, os minhotos fixarão um novo recorde numa ponta final da principal liga portuguesa neste século, depois de terem amealhado 10 pontos em 2000/01, em igual período, à custa de três triunfos e um empate, sob o comando de Augusto Inácio.

Ainda neste milénio, o Vitória arrecadou nove pontos nas últimas cinco jornadas nas épocas de 2003/04, com o técnico Jorge Jesus; de 2010/11, com Manuel Machado; de 2014/15, com Rui Vitória; e de 2016/17, com Pedro Martins.

Em 2006/07, quando militava no segundo escalão profissional, o clube totalizou 13 pontos nas últimas cinco jornadas (quatro vitórias e um empate), com Manuel Cajuda.

