Pepa: "Famalicão? Vamos fazer da nossa casa um inferno para o adversário"

Declarações do treinador do V. Guimarães em conferência de Imprensa ao duelo, agendado para este domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, relativo à 25.ª jornada da Liga Bwin

Três derrotas consecutivas: "Temos que ser competentes. Neste momento, o Famalicão está no melhor momento, tem jogadores de qualidade e reforçou-se bem, como foi o caso [da contratação] do João Carlos Teixeira. É daqueles jogos em que precisamos mais de ajuda. Foi com o apoio tremendo dos nossos adeptos que fizemos grandes jogos, como aconteceu frente ao Benfica, na Taça da Liga, [contra o] Braga, Estoril e Tondela, envolvendo viragens nos resultados. Neste momento difícil, contando com o apoio deles, vai ser completamente diferente. Sempre nos apoiaram e estiveram connosco e, mais uma vez, peço o apoio deles, a celebrarem um corte ou um remate [certeiro], como se fosse o último jogo das nossas vidas. Vamos jogar com a cabeça levantada e que venha o jogo rapidamente. Vamos fazer da nossa casa um inferno para o adversário."

Jogo aberto? "Tendo em conta as características dos jogadores das duas equipas, e até pela forma positiva do Famalicão... poderá ser um jogo aberto. Há qualidade dos dois lados e nós queremos estar no nosso melhor. O Famalicão joga com uma linha de três na defesa e os seus laterais muito projetados no ataque. Poderá ser um jogo aberto, com a questão tática a ser muito importante. Temos de ter capacidade de concentração e paciência com bola. Na nossa fase de construção, os erros acontecem com muita precipitação, mas já na Luz tivemos bola e capacidade para agredir. Precisamos, no entanto, da ajuda dos nossos adeptos. Queremos muito, muito ganhar, mas tem de ser com a cabeça no sítio, com muita razão e discernimento nas decisões."

Luta pelo sexto lugar da classificação: "Tudo é importante, mas temos que olhar para nós. Há os pontos, a tabela, mas depois... De que nos vale os quatro pontos sobre o Braga se depois fazemos um ponto em dois jogos com o Arouca e um em dois jogos contra o Belenenses. Não valem de nada."

Objetivos para o resto da época: "A prioridade é jogo a jogo, sendo realistas, sem andar a vender a banha da cobra. Temos de ser mais consistentes a nível exibicional. O quinto lugar está distante, mas não é impossível. Há muita coisa para conquistar e nós somos conquistadores, como por exemplo ter a baliza a zero, entrar melhor do que o adversário e ganhar ao Famalicão em casa, o que já não acontece há muito tempo. No entanto, antes de tudo, temos de jogar com tranquilidade para depois sermos felizes."

Ato eleitoral para escolha do presidente: "É impossível passar ao lado disso num clube com a dimensão do Vitória. É um dia muito importante para todos os associados, mas o nosso foco tem de ser total nos treinos e nos jogos."