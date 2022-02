Pepa antes do V. Guimarães-Braga: "É fácil apontar o dedo..."

Declarações do treinador Pepa na antevisão do V. Guimarães-Braga, partida da 21ª jornada da Liga Bwin marcada para este sábado

Ambiente no Estádio D. Afonso Henriques: "Espero um ambiente fantástico. É um dos dérbis mais fascinantes do país. Senti um apoio tremendo em Braga. Em nossa casa temos sentido esse apoio tremendo e por isso conto com apoio forte do princípio ao fim do jogo. Queremos ser iguais a nós próprios, dando tudo e sendo fortes do princípio ao fim. É um jogo especial, não é mais um jogo. Aqui vai ser muito mais quente do que na primeira volta em Braga. Estamos ansiosos pelo começo do jogo".

A sofrer golos há 15 jornadas consecutivas: "É fácil apontar o dedo, mas eu não vou apontar o dedo a ninguém. Temos que olhar para nós, temos é que ter atitude competitiva em campo. Eu sou o primeiro a compreender um mau passe, uma má receção ou um golo falhado. Não podemos é baixar os ombros e essa atitude competitiva tem faltado. Contra o Belenenses, por exemplo, num jogo em que perdemos um jogador muito cedo, saímos debaixo de aplausos. Aí tivemos atitude competitiva. Se não formos assim, vamos sofrer. Temos é que fazer sofrer o adversário, temos que elevar a atitude competitiva ao máximo. Contra o Benfica, só pensávamos em chegar à final four da Taça da Liga e também tivemos uma atitude competitiva tremenda. Temos de ser outra vez assim. A felicidade procura-se com atitude competitiva".

Semana diferente: "Foi diferente, porque temos a noção do que não fizemos no último jogo e temos de fazer no próximo. Essa resposta tem de ser dada dentro de campo. O caminho é longo e duro, há momentos maus. Agora resta-nos melhorar, estando focados na missão de cada um, de modo a trazermos a equipa para cima. É o coletivo que tem de emergir. É para isso que estamos a trabalhar, de modo a darmos uma grande resposta amanhã".

O perfil de jogo para o dérbi: "Não podemos fazer nada em relação à estatística. É história. Podemos é fazer algo diferente dentro e campo. O Braga é uma equipa bem orientada, com vários jogadores a trabalharem juntos há algum tempo... Ficámos tristes pela eliminação da Taça e depois fizemos um bom jogo contra o FC Porto. Temos que nos agarrar à nossa atitude, ao facto de termos um jogo especial pela frente, pensando na felicidade dos nossos adeptos. Se estivermos juntos e concentrados, subindo os nossos graus de agressividade e atitude competitiva, vamos fazer um grande jogo. De uma vez por todas temos de deixar tudo em campo, a nossa pele. Depois estamos todos cá para felicitar os jogadores, é o sentimento que temos de ter. Temos que dar tudo de nós em campo".