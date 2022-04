Declarações de Pepa no final do Vitória-FC Porto (0-1), partida da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Não devemos confundir nervosismo com paixão. Sou apaixonado pelo treino e pelo jogo. Foi um jogo difícil para as três equipas. O FC Porto encontrou um Vitória forte e competente. [Quanto à análise da arbitragem], o Oscar [Estupiñán] foi expulso em esforço. Quanto aos penáltis, mais do que culpa do Varela, mérito do Taremi, que os ganhou bem, em dois lances duvidosos."

A classificação: "Nesta casa, o objetivo é sempre olhar para a frente. O objetivo é as competições europeias. Temos de olhar para nós, porque, se olharmos para trás ou para o lado, vamos "cair". O resultado não foi o que queríamos, e admito que o FC Porto teve as melhores oportunidades, mas fizemos tudo. Restam-nos cinco finais para conseguir o objetivo. Temos de meter o pé na chapa até ao fim."

Apostas: "O Ibra [Bamba] é mais um jovem entre muitos que estão a ser lançados e que hoje se estreou. Se calhar a nossa equipa B fica mais fragilizada, mas tiramos proveito do trabalho fantástico do [treinador] Moreno na formação. O Maga foi muito competente na estreia, com o Sporting de Braga, o Ibrahima [Bamba] foi muito competente hoje. Não lançamos miúdos para a "fogueira". Eles estão preparados.