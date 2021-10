Pepa afasta "fantasmas do historial com o Benfica": "O que temos de fazer diferente... é fazer igual"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, em antevisão ao jogo da Taça da Liga, frente ao Benfica. A partida está marcada para as 19h30 de quarta-feira.

Possibilidades de passar à final four: "Expectativas são altas. É uma competição em que não nos escondemos, em que desde o primeiro jogo com o Leixões que assumimos o desejo de entrar na fase de grupos. O único resultado que interessa é a vitória, porque ganhando ficamos a depender de nós próprios. Ganhando, conseguimos esse sonho, temos a fasquia bem lá em cima, sabendo que devemos ser competentes, o que não aconteceu no último jogo com o Benfica, em que fomos inferiores e não estivemos ao nosso nível. Sabemos que, estando no melhor de nós, é possível vencer o jogar bem. É com essa mentalidade que vamos entrar em campo."

Pode valer uma época? "Não diria isso. É algo que queremos muito desde o primeiro jogo oficial, fomos trilhando o nosso caminho até chegarmos aqui a depender de nós. Fizemos a nossa parte de ganhar na Covilhã e agora vamos enfrentar um adversário que dispensa apresentação. Independentemente da frequência de jogos, há a qualidade do plantel do Benfica e do treinador Jorge Jesus. Vamos olhar para nós e perceber que temos a possibilidade de jogar diante dos nossos adeptos com o

sonho que está à mercê de 90 minutos. Temos de estar iguais a nós próprios, ser competentes."

Nove anos sem vencer o Benfica no D. Afonso Henriques: "De boca, respondendo assim muito a quente, o que temos de fazer diferente... é fazer igual. Fazer igual a nós próprios. Sermos iguais a nós próprios é o principal fator-chave para, amanhã, ganhar o jogo. Quando conseguimos sê-lo, intensos, com qualidade, a mostrar-nos ao jogo, a querer ter protagonismo, ter bola e também a saber sofrer, quando é para sofrer, estamos muito mais próximos do nosso grande objetivo. Sem estar com fantasmas do historial recente de pouco sucesso com o Benfica, porque é uma realidade, sobre isso não podemos fazer nada. Podemos fazer é amanhã, dentro de campo, e queremos muito aproveitar esta oportunidade. Estamos a falar de um jogo que nos pode levar para uma final four, uma decisão de uma taça que nós queremos muito conquistar. Para conseguir estar lá, temos amanhã o último obstáculo pela frente. Mais do que querer, acreditamos muito que vamos conseguir. Para isso, temos de ganhar. Não posso estar a dizer que só uma vitória vai dar esse acesso. Um empate vale o que vale, mas já não ficamos a depender só de nós. Portanto, o nosso intuito é só um, ganhar o jogo."

Sporting já no sábado e situação de Rafa: "Rafa vai ser difícil jogar; Em relação ao Sporting, temos de ter essa capacidade de nos focarmos só no jogo de amanhã. Se não estivermos a pensar no próximo jogo, não vamos ser competentes nem ter as melhores opções. Estamos a falar de um jogo quarta-feira à noite, depois viagem para Lisboa, jogo no sábado. Não adianta estarmos aqui a dizer que vai ser contra o Benfica, o Sporting, porque a intensidade, a dificuldade vai ser muito grande. Os jogos são todos difíceis, nunca sabemos o que vai acontecer. Podemos relembrar o jogo em casa com o Belenenses, que foi de um desgaste tremendo; ficámos com menos um logo no início e aos 78 minutos com menos dois. Não sabemos o que o jogo dita. Isto não é teatro nem cinema, em que sabemos o que vamos ver. No cinema, então, mete-se a fita e é sempre a mesma coisa. No teatro, muda um bocado. No jogo é isto e é o que nos apaixona todos, aos treinadores, aos jogadores, aos adeptos. É perceber que cada jogo tem a sua história. O nosso foco é só o jogo de amanhã, e depois estamos cá para ver o que o jogo nos deu, em termos de desgaste físico e emocional, e preparar o jogo com o Sporting também com tudo, porque temos soluções no plantel para estarmos completamente à vontade nesse aspecto."