Pepa: a mensagem a Boa Alma e a esposta a ser dada: "Aqui ninguém desiste..."

Declarações do treinador do V. Guimarães em conferência de Imprensa de antevisão à visita ao Boavista, em jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta sexta-feira (20h15)

Lição com o Santa Clara: "O jogo com o Santa Clara já está para trás. Foi analisado, foi menos conseguido, mas há muita coisa positiva que temos conseguido este ano. Dentro de muitas contrariedades e muitas dificuldades, é um orgulho tremendo aquilo que está a acontecer com este grupo de trabalho e aquilo que estamos a conseguir. Mas interessa é o jogo de amanhã. Naquilo que depender de nós, vamos deixar tudo dentro do campo."

Jogo com o Boavista: "Espero um grande jogo amanhã, é um clássico do futebol português, uma rivalidade boa, que tem muitos anos, duas boas equipas, com um historial fantástico, e isso é que interessa. Queremos dar uma grande resposta amanhã, porque aqui ninguém desiste. Estávamos a 10 pontos [do quinto lugar], fomos encurtando a diferença e fomos alimentando isto, mas a verdade é que ainda é possível e nós acreditámos. Se não conseguimos chegar e quinto lugar, sou o primeiro ligar ao Ricardo Soares [treinador do Gil Vicente] a dar os parabéns. Mas, atenção, há 90 minutos para jogar amanhã e acreditamos muito que vamos conseguir a vitória. Vamos lá só com um objetivo: ganhar, fazer um grande jogo, ter uma grande entrega e fazer um jogo à Vitória."

Boavista sem Gustavo Sauer: "Não mudou taticamente. Têm o Gorré e o Makouta a jogar por fora. Tem-se adaptado, devido a alguns castigos e à saída do Sauer, mas não alterou a forma como tem jogado. Sabemos como o Boavista joga, mas é daqueles jogos que, independentemente do sistema tático, porque nós sabemos como eles jogam e eles também sabem como jogamos, é um jogo especial e temos de encará-lo com essa responsabilidade. Temos de desfrutar do jogo, temos de ser alegres dentro do campo e muito intensos. Se estivermos ao nosso melhor nível, não tenho dúvida que vai ser um grande jogo e temos tudo para trazer os três pontos. Só temos esse objetivo, mesmo sabendo que depois vamos ficar a depender do jogo do Gil Vicente."

Presença de Rochinha no onze: "Estamos a mais de 24 horas do jogo e cada hora conta. Vamos ver ainda conseguimos que recupere, mas é uma incógnita"."

Perspetivas de uma boa moldura humana: "É este tipo de ambiente que todos querem e todos gostam. Tive uma carreira curta como jogador, devido a lesões e a muita coisa que não fui feliz, mas tenho o prazer de disputar este tipo de jogos. Estamos numa casa e num clube que é especial nesse aspeto. Lembro-me do jogo da Taça de Portugal, em Oliveira do Hospital, onde os nossos adeptos foram numa romaria e atrás da baliza era impressionante. Os adeptos do Vitória vão com todo o gosto e com uma paixão enorme, seja onde for. Temos de dar a vida dentro do campo. Para conseguimos os três pontos temos de ter organização, intensidade, paixão pelo jogo e, se estivermos ao nosso nível, vai ser um jogaço."

Saída de Diogo Boa Alma: "Houve um comunicado, o presidente do Vitória já falou, portanto, quando ele fala o treinador já não tem nada a falar. Apenas agradecer tudo aquilo que o Diogo fez e naquilo que nos ajudou. Pessoalmente desejo-lhe tudo de bom."

Entrada de Rogério Matias para o lugar de diretos desportivo: "Não me compete falar sobre nada que não é oficial."