Pedro Soares é reforço para a equipa B do V. Guimarães

Pedro Soares começou esta época no Penafiel, mas vai agora jogar no V. Guimarães B, na Liga 3.

O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira a contratação do avançado Pedro Soares, de 22 anos. O jogador iniciou a época no Penafiel e agora rumou aos vitorianos, tendo assinado por duas temporadas, com mais uma de opção.

Pelos penafidelenses, Pedro Soares fez, em 2020/21, 24 jogos na Liga SABSEG e dois na Taça de Portugal, tendo apontado três golos. Antes, tinha assado pelos sub-23 do Benfica e do Aves (fez alguns jogos também pela equipa principal, na I Liga).