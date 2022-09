Pedro Martins e Armando Evangelista orgulhosos de terem feito parte da história do Vitória

Ex-treinador do Olympiacos e técnico do Arouca foram jogadores e treinadores do clube que esta quinta-feira comemora 100 anos de vida.

Pedro Martins, que conquistou três campeonatos e uma Taça da Grécia como treinador do Olympiacos, de onde saiu no final de julho, e Armando Evangelista, treinador do Arouca, estiveram esta quinta-feira no World Scouting Congress, que está a decorrer num hotel do Porto. Ambos foram jogadores e treinadores do Vitória de Guimarães e aproveitaram o momento para felicitar o clube que representaram pela comemoração do centésimo aniversário.

Pedro Martins

"É um clube que me marcou como jogador e como treinador. É um grande clube, desejo e espero muitos e muitos anos de muitos sucessos, tenho uma paixão particular pelo Vitória, foi ali que cresci como jogador e como treinador também foi muito importante. Desejo que o Vitória seja cada vez maior e consiga entrar no futuro na luta direta por um campeonato de futebol."

Armando Evangelista

"Muito orgulho por também fazer parte destes 100 anos de história do Vitória. Foram muitos anos naquela casa, como atleta e como treinador e acho que contribuí para o enriquecer do clube. Como praticante, fui campeão nacional de juniores e como treinador tenho subidas de divisão e um título na formação, regional é verdade, mas acho que tudo isso enriquece o Vitória. Por isso, tenho um grande orgulho por ter tido um papel também nestes 100 anos de vida da histórica do clube."