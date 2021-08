Pedro Henrique cedido ao Goianense depois de renovar pelo V. Guimarães

Pedro Henrique fez 156 jogos pela equipa principal do V. Guimarães

Central brasileiro não fazia parte dos planos de Pepa

Pedro Henrique acertou a renovação do contrato com o Vitória de Guimarães, até junho de 2023, e foi emprestado ao Atlético Goianiense, da Série A do Brasileirão.

O central brasileiro de 28 anos, que está ligado ao V. Guimarães desde 2015/16 (156 jogos pela equipa A e 18 pela B) vai assim jogar no clube de Goiânia, a cidade brasileira onde nasceu a 18 de dezembro de 1992.

Pedrão, como é conhecido, não fazia parte das opções de Pepa para integrar o plantel vitoriano e foi assim encontrada uma solução para prosseguir a sua carreira depois de na época passada ter sido cedido ao Al-Wehda, clube da Arábia Saudita onde efetuou 18 jogos.