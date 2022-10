Pedro Gonçalves: "Nelson da Luz ainda tem de fazer um percurso de maturação"

Nelson da Luz está pré-convocado para os próximos jogos de Angola. Entre elogios ao ala, o selecionador Pedro Gonçalves revela o que está a ser feito para não o ver "perturbado". Para o selecionador de Angola, Moreno, por ser "uma referência do clube", a equipa técnica que lidera e toda a estrutura vitoriana têm sido determinantes "para o crescimento e equilíbrio" do extremo.

Titular nos últimos sete jogos do Vitória, Nelson da Luz está pré-convocado para os encontros da seleção de Angola, a 17 e 20 de novembro, com Botsuana e África do Sul, de preparação para os compromissos com o Gana, em março de 2023, da fase de qualificação para o CAN"2023. A notícia foi avançada, a O JOGO, por Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, que deixa alguns conselhos ao extremo.

Confirma que o Nelson está na pré-convocatória da lista que será divulgada a 8 de novembro?