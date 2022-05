"Peço desculpa pelo egoísmo de sair a meio da época, mas vou crescer no Vitória"

Ogawa pediu desculpa aos adeptos do FC Tokyo por deixar o clube a meio da época, recebendo, em troca, enorme ovação dos milhares de adeptos que assistiram à despedida do internacional japonês.

Reforço do V. Guimarães para a próxima época, o lateral-esquerdo Ogawa despediu-se do FC Tokyo com uma vitória, por 3-1, na receção ao líder do campeonato japonês, e com uma homenagem emotiva. A cerimónia foi organizada pelo clube que o internacional nipónico representou nos últimos sete anos e meio.

"Peço desculpa pelo meu egoísmo de sair a meio da época, mas posso e vou crescer no Vitória. Agradeço ao clube e aos adeptos que me apoiaram nos bons e nos maus momentos. Tal como fiz no FC Tokyo, vou dar o meu melhor agora no estrangeiro", declarou o defesa, de 25 anos, no discurso de despedida, feito no relvado.

Apesar da saída de um dos jogadores mais queridos do plantel, os adeptos ovacionaram Ogawa de pé. Emocionado, o lateral-esquerdo discursou no centro do relvado, recebendo depois um ramo de flores. Momentos antes já tinha recebido o carinho dos treinadores e dos companheiros de equipa, que formaram uma "guarda de honra" para que passasse antes de entrar no relvado.

Quando as imagens do reforço o Vitória apareceram nos ecrãs gigantes, os milhares de adeptos do FC Tokyo aplaudiram de pé. O clube associou-se à homenagem, desejando-lhe boa sorte. "Carregue o lado esquerdo do Japão nas costas e alcance resultados. Tristes por vê-lo partir, mas desejamos que seja feliz", pode ler-se nas publicações do clube nipónico.

A transferência do defesa, que assinou um contrato com o V. Guimarães por um ano, ficando o clube português com opção de compra de um milhão de euros, não deixou ninguém indiferente. No Twitter, a Liga Japonesa também destacou a despedida do jogador. "Uma cerimónia emocionante e uma grande vitória para derrubar os líderes da Liga. Um dia feliz para o FC Tokyo e para o Ryoya Ogawa, numa altura em que se aproxima a sua aventura europeia", pode ler-se.