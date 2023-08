Adir Kist, Felipe Endres, Cyro Bueno, Rui Cunha, Douglas Jesus e Nuno Madureira completam a equipa técnica liderada pelo antigo central, que representou o Vitória em 2004/05.

Na primeira experiência em Portugal como treinador, depois de ter representado o Boavista entre 2001 e 2004 e o Vitória em 2004/05 como jogador, Paulo Turra terá como adjuntos Adir Kist, Felipe Endres, Cyro Bueno, Rui Cunha, Douglas Jesus e Nuno Madureira.



Manifestando-se satisfeito com o acordo celebrado, Paulo Turra deu conta de um importante desafio. "Espero ter muito sucesso, fazendo com que o Vitória ocupe um grande lugar no campeonato",começou por dizer. Com o apoio dos nossos adeptos, que são únicos no futebol português, espero que a equipa faça uma boa campanha. Acredito que vamos fazer um belo trabalho. Assisti a alguns jogos, e o último até foi ao vivo, e considero que o grupo é muito bom. O meu objetivo é potenciar a qualidade dos jogadores", testemunhou, garantindo que depressa aceitou o convite.



"Nem pensei duas vezes. Fui jogador do Vitória e trata-se de um clube muito grande, com adeptos únicos e fiéis. Cobram muito, é verdade, mas apoiam muito a equipa. É um grande do futebol português. Tem uma força muito grande, pelo que tenho pela frente um belíssimo desafio", perspetivou.

Ciente de que o Vitória é um importante clube formador, o treinador manifestou-se ainda disponível para lançar jovens na equipa principal. "Gosto muito de trabalhar com jovens jogadores. Têm fome de futebol, muita gana e querem muito crescer. Comigo, os jovens do Vitória terão sempre oportunidades desde que façam por merecê-las", referiu.