Paulo Turra está no estádio a assistir ao V. Guimarães-Gil Vicente

Brasileiro será, ao que tudo indica, o próximo treinador dos vitorianos.

Paulo Turra está, este sábado, a assistir ao V. Guimarães-Gil Vicente, da segunda jornada da I Liga, no Estádio D. Afonso Henriques. O treinador brasileiro está num dos camarotes do recinto.

O ex-Santos será, ao que tudo indica, o próximo treinadores dos vitorianos, sucedendo a Moreno.

António Miguel Cardoso, refira-se, conhece bem Paulo Turra, atendendo a que integrava a Direção então liderada por Vítor Magalhães quando o antigo central jogou no Vitória, o que terá facilitado os primeiros contactos e influenciado na escolha, por conhecer o perfil e ter acompanhado a posterior carreira como treinador.

Paulo Turra representou o Vitória em 2004/05, sob a orientação de Manuel Machado, contribuiu para terminar o campeonato em quinto lugar, ao fazer uma segunda volta sensacional, sendo titular em 15 dos 17 jogos. Ganhou o carinho dos sócios e adeptos vitorianos, depois de ter jogado no Boavista nas três épocas anteriores.

Após ter sido treinador principal de nove equipas de escalões secundários do Brasil, Paulo Turra foi adjunto de Luiz Felipe Scolari durante cinco anos, no Beijing Guangzhou, da China, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Grémio e no Athletico Paranaense, onde, na época passada, foi bem sucedido no regresso como técnico principal: 25 vitórias em 36 jogos permitiram terminar o Brasileirão em sexto lugar. Este ano, no Santos, esteve apenas sete jogos. Curiosamente, a única vitória foi contra o Goiás do vimaranense Armando Evangelista.