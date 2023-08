Paulo Turra está bem encaminhado para ser o novo treinador do Vitória

Negociações com o técnico brasileiro para ser o sucessor de Moreno em fase adiantada.

As negociações para contratar Paulo Turra estão bem encaminhadas. Tal como O JOGO escreveu na edição de ontem, o técnico que saiu do Santos há pouco mais de uma semana foi contactado por António Miguel Cardoso, presidente da SAD, para ocupar o cargo deixado vago por Moreno Teixeira após o triunfo de domingo, na Amadora, ante o Estrela, na jornada inaugural da I Liga.

Ao que O JOGO apurou, a SAD liderada por António Miguel Cardoso está a tentar resolver a sucessão de Moreno com a devida ponderação, sendo provável que o processo fique concluído até ao próximo sábado, pelo que o novo treinador ainda não orientará a equipa na receção ao Gil Vicente, pertencendo a João Aroso a responsabilidade de ficar no banco como treinador principal.

António Miguel Cardoso conhece bem Paulo Turra, atendendo a que integrava a Direção então liderada por Vítor Magalhães quando o antigo central jogou no Vitória, o que terá facilitado os primeiros contactos e influenciado na escolha, por conhecer o perfil e ter acompanhado a posterior carreira como treinador.

Paulo Turra representou o Vitória em 2004/05, sob a orientação de Manuel Machado, contribuiu para terminar o campeonato em quinto lugar, ao fazer uma segunda volta sensacional, sendo titular em 15 dos 17 jogos. Ganhou o carinho dos sócios e adeptos vitorianos, depois de ter jogado no Boavista nas três épocas anteriores.

Após ter sido treinador principal de nove equipas de escalões secundários do Brasil, Paulo Turra foi adjunto de Luiz Felipe Scolari durante cinco anos, no Beijing Guangzhou, da China, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Grémio e no Athletico Paranaense, onde, na época passada, foi bem sucedido no regresso como técnico principal: 25 vitórias em 36 jogos permitiram terminar o Brasileirão em sexto lugar. Este ano, no Santos, esteve apenas sete jogos. Curiosamente, a única vitória foi contra o Goiás do vimaranense Armando Evangelista.