Paulo Turra: "Comigo, os jovens do Vitória terão sempre oportunidades"

Paulo Turra espera que o Vitória ocupe "um grande lugar no campeonato"

O novo treinador do Vitória de Guimarães, Paulo Turra, afirmou hoje que a equipa da I Liga portuguesa de futebol deve tentar "um grande lugar no campeonato", sem especificar a fasquia, após ter sido oficializado pelos minhotos.

Sucessor de Moreno no comando técnico dos vitorianos, o brasileiro de 49 anos afirmou ter pela frente "um belíssimo desafio" num clube com uma "força muito grande" e que já representara como defesa central, na época 2004/05, e mostrou-se agradado com o plantel ao seu dispor.

"Espero ter muito sucesso, fazendo com que o Vitória ocupe um grande lugar no campeonato. Com o apoio dos nossos adeptos, que são únicos no futebol português, espero que a equipa faça uma boa campanha. Vamos fazer um belo trabalho. Assisti a alguns jogos, e o último até foi ao vivo [triunfo sobre o Gil Vicente por 2-1], e considero que o grupo é muito bom. O meu objetivo é potenciar a qualidade dos jogadores", referiu, em declarações aos meios do clube.

Prestes a estrear-se como treinador na I Liga, na receção do Vitória ao Vizela, para a terceira jornada, a partir das 18:00 de domingo, Paulo Turra disse ainda que aceitou de imediato o convite da administração da SAD para orientar o clube vimaranense e salientou que gosta muito de "trabalhar com jovens jogadores".

"Têm "fome" de futebol, muita "gana" e querem muito crescer. Comigo, os jovens do Vitória SC terão sempre oportunidades desde que façam por as merecer", frisou o treinador que, neste ano, já orientou o Athletico Paranaense e o Santos, dois clubes do principal campeonato brasileiro.

Treinador desde 2008, Paulo Turra assinou contrato com os minhotos até junho de 2025 e lidera uma equipa técnica que inclui Adir Kist, Felipe Endres e Cyro Bueno, novos adjuntos do clube, e ainda Rui Cunha, Douglas de Jesus e Nuno Madureira, adjuntos que pertenciam à equipa técnica de Moreno.

Moreno deixou o clube após o triunfo diante do Estrela da Amadora, por 1-0, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, já depois de ser eliminado pelo Celje, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Na segunda jornada, a equipa foi orientada de forma interina por João Aroso, vencendo o Gil Vicente por 2-1.

Ao contratar Paulo Turra, o Vitória de Guimarães volta a contar com um treinador brasileiro depois de Paulo Autuori ter orientado a equipa na época 2000/01 e de se ter seguido um período de 23 anos com treinadores portugueses.