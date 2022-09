Paulinho Cascavel: "Jovens de 25 anos falaram como se me tivessem visto jogar"

Paulinho Cascavel, eleito melhor avançado na Gala do Centenário do clube, pede tempo e paciência aos adeptos no presente do Vitória de Guimarães

Eleito pelos adeptos do V. Guimarães o melhor avançado da história do clube, Paulinho Cascavel viajou rumo a Portugal para marcar presença na Gala do Centenário do emblema que representou, com êxito, entre 1985 e 1987. "É uma honra enorme fazer parte desse onze do Vitória, um clube centenário. Passaram por aqui grandes craques e, receber uma distinção destas, é um orgulho para a minha carreira. Foram duas épocas muito boas para mim e para o clube. Fui o melhor marcador do campeonato num ano e fiquei em segundo no outro ", recordou o antigo avançado, atualmente com 62 anos, em declarações a O JOGO.