Declarações de João Aroso, treinador adjunto do V. Guimarães, na flash interview que se seguiu à vitória caseira, por 2-1, sobre o Braga, esta segunda-feira, num jogo relativo à 22.ª jornada da Liga Bwin.

O Vitória precisava desta vitória? "É evidente que estes jogos são especiais. Por si só, é um jogo especial. Mas havia aqui a sensação de alguma revolta, no bom sentido, fruto dos dois jogos em Braga, esta época. A forma como jogámos e o desfecho final do resultado. Sentimos que merecíamos mais nesses dois jogos, particularmente no jogo da Taça de Portugal. Teve um sabor especial por tudo isso. Mas também teve um sabor especial, porque são mais três pontos, num campeonato onde todos os jogos são discutidos palmo a palmo. São três pontos muito importantes para os nossos objetivos, que são melhorar o que fizemos na primeira volta."

Intensidade da equipa: "Tínhamos a intenção de pressionar alto, como habitualmente fazemos. Entrámos bem no jogo, tivemos qualidade no nosso processo ofensivo. Mesmo 11 para 11 fomos melhores. Com a expulsão, obviamente o jogo ficou mais difícil para o Braga. Mas, muitas vezes, essa sensação é perigosa. Na primeira parte tivemos ascendente total. Ao intervalo alertámos que o pior que nos podia acontecer era ficar reduzidos a dez elementos. E isso aconteceu. Até posso confessar que ponderámos substituir, ao intervalo, os três jogadores amarelados. Acabámos por não o fazer e fomos penalizados com a expulsão. O Braga voltou, depois, a acreditar com 10 contra 10. E depois há as questões emocionais, o momento do 2-1 é exemplo. Passou pela cabeça de muitos de nós o que aconteceu em Braga na Taça de Portugal [a ganhar 2-0, o Vitória perdeu 3-2]. Mas com esses infortúnios vamos aprendendo e ficando mais fortes. Fomos mais equilibrados e inteligentes. Tivemos uma coragem enorme, cada vez com mais personalidade. Estes jovens jogadores estão cada vez mais maduros para lidar com momentos difíceis que os jogos trazem."

Bom momento da equipa e alguma folga no quinto lugar: "Há não muito tempo, a pergunta que se fazia, quando estávamos a passar um momento difícil, era sobre há quantos jogos não ganhávamos. É ir jogo a jogo, procurar ganhar o próximo."