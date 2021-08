Alfa Semedo já foi feliz no Minho, então no Moreirense, sob as ordens de Manuel Machado, que conta a história de adaptação a trinco

Alfa Semedo, médio que jogou pela primeira vez pelo Vitória diante do Casa Pia, para a Taça da Liga, estreou-se no escalão principal no Moreirense, sob o comando de Manuel Machado.

Alfa Semedo estreou-se no último domingo pelo Vitória, em Pina Manique, diante do Casa Pia, para a Taça da Liga.