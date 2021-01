Declarações do treinador do V. Guimarães, João Henriques, na antevisão ao jogo com o Nacional.

V. Guimarães e Nacional defrontam-se amanhã, quinta-feira, às 20h15, no D. Afonso Henriques. O jogo, relativo à 12.ª jornada, foi adiado devido a um surto de covid-19 no plantel vimaraneNse. Com a polémica em torno dos surtos noutros plantéis, o treinador João Henriques foi peremptório. "As instituições que são responsáveis têm de ser respeitadas. A sociedade está a passar por um momento difícil e temos de dar o exemplo, como modalidade rainha em Portugal. Temos de fazer as coisas todas bem feitas. Não retiro um vírgula ao que disse anteriormente."

Com o aumento de casos de contágio em Portugal, o treinador do V. Guimarães não encontra razões para uma paragem na competição - à semelhança do que aconteceu na época de 2019/20 - e alerta para as implicações que isso teria na modalidade. "Devemos continuar para bem do futebol português, para bem do próprio entretenimento das pessoas que estão em casa. Somos das profissões que podem colaborar nesse âmbito, uma vez que somos das profissões mais controladas perante as instituições de saúde pública. Era muito penalizador para todos parar a atividade. Era terrível para o futebol português."

Com vários clubes afetados e a procurar controlar o efeito dos contágios, incluindo o V. Guimarães, o treinador insistiu que a situação é igual para todos e que devem cumprir as orientações "de cima". "Obviamente, vai sempre haver alguém penalizado por não ter todos os intervenientes para ir a jogo e temos de estar preparados e encará-los como lesões. Temos de continuar a valorizar o produto do futebol português", rematou.