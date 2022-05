PAOK reentra na corrida pelo lateral Rafa Soares

Clube helénico já planeara, em duas alturas distintas, a aquisição do defesa, que terminará contrato com o V. Guimarães em breve. Olympiacos será, talvez, concorrente...

O PAOK necessita de um lateral-esquerdo e a solução poderá estar em Guimarães. Segundo a grega "Gazzetta", Rafa Soares é a preferência de José Boto, diretor-desportivo do clube da I Liga da Grécia, para colmatar uma lacuna do plantel.

O interesse do PAOK em Rafa não é novo, recorda a "Gazzetta". A contratação do defesa foi planeada pelo clube helénico no mercado de inverno de 2020, altura em que ingressou no Eibar (Espanha), e no de verão de 2021, data de regresso ao berço.

O PAOK, que pretende encontrar um substituto para o lateral-esquerdo Sidclay Ferreira, dispensado, poderá até ter a concorrência de um dos principais rivais no país por um jogador que termina contrato com o V. Guimarães em julho: o Olympiacos.

Em 13 de maio, O JOGO deu conta de que o campeão grego, orientado por Pedro Martins, estava bem posicionado para levar o lateral para o Piréu, dado ser um desejo quase pessoal do técnico compatriota, sagrado tricampeão no clube helénico

Cogitações à parte, certa é a saída de Rafa Soares do plantel do V. Guimarães, emblema que representou pela segunda vez na carreira em 2021/22, após ter vestido a camisola do clube minhoto em 2018/19 e na primeira metade de 2019/20.