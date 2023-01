Os maiores talentos sub-21: jogador do Vitória no top 10 dos laterais direitos

Miguel Maga surge no sexto lugar da lista publicada pelo CIES - Observatório do Futebol, relativa aos laterais-direitos com idades inferiores a 21 anos. O jogador de 20 anos é avaliado em 3,3 milhões de euros pelo site especializado em análise estatística.

No relatório mensal do CIES - Observatório do Futebol, Miguel Maga surge na lista dos 10 laterais direitos mais promissores do futebol mundial, com idade inferior a 21 anos. De acordo com o estudo do site especializado em análise estatística de futebol, publicado esta sexta-feira, o lateral-direito do Vitória de Guimarães está no sexto lugar da lista publicada pelo CIES - Observatório do Futebol. À frente do lateral de 20 anos, que tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, estão Kiliann Sildillia (Friburgo, da Alemanha), Devyne Rensch (Ajax, dos Países Baixos), Daniil Denisov (Spartak Moscovo, da Rússia), Rufino Lucero (CA Aldosivi, da Argentina) e Riku Handa (Montedio Yamagat, do Japão).

O top 10 é completado por Emilio Lara (CF América, México), Eber Moreno (América de Cali, Colômbia), Marco Huamán (Sport Huncayo, Peru) e Joshua Rawlins (Utrecht, Países Baixos).

No mesmo documento, o CIES - Observatório do Futebol avalia o passe de Miguel Maga em 3,3 milhões de euros. No clube vimaranense desde o verão de 2019 - para jogar nos juniores -, o jogador natural do Porto estreou-se na equipa principal na época passada, durante a qual fez 13 jogos e esta temporada soma 11 e um golo (em Split, com o Hajduk, para a Conferenece League), tendo sido prejudicado por uma paragem de quatro meses, devido à operação à clavícula direita, lesão sofrida no Algarve, contra o Portimonense, na terceira jornada da Liga Bwin, em agosto.