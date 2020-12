"Os jogadores novos do Vitória talvez não tenham ainda total noção do apoio dos adeptos"

André Almeida lamenta a ausência do público no D. Afonso Henriques, palco onde o Vitória de Guimarães ainda só leva um triunfo em quatro jogos disputados

Embalado pelo triunfo em Tondela, o V. Guimarães tentará reencontrar-se com os bons resultados em casa, diante do Portimonense. Ao contrário do que era habitual noutras épocas, o estádio D. Afonso Henriques não tem funcionado como talismã absoluto para a equipa (em quatro jogos, perdeu três e só ganhou um) e André Almeida, o jogador com mais anos no clube (desde os infantis), atribui esse facto à ausência dos adeptos.

"Seja em casa, seja fora, eles estavam sempre presentes. Infelizmente, por causa da pandemia, não podem estar no Estádio e isso é prejudicial pois o sentimento de apoio que eles nos dão é superior às outras equipas. Eles dão-nos aquela força extra para ganharmos cada lance e isso é muito importante porque ajuda a ganhar jogos. Os jogadores novos têm de saber a grandeza do clube. Devido à pandemia, como os adeptos não estão no estádio, talvez não tenham ainda total noção do apoio que os adeptos nos dão nas bancadas. Nós tentamos passar essa mensagem e eles sabem que neste clube jogamos sempre para ganhar", referiu.

Em declarações prestadas à comunicação do clube, o médio garantiu, no entanto, que a equipa fará tudo no sentido de fazer a festa. "A preparação tem sido boa como em todos os jogos, estamo-nos a preparar para ganhar os três pontos. Todas as semanas preparamo-nos bem taticamente e entramos em todos os jogos para ganhar, seja em casa seja fora. As coisas não nos têm corrido tão bem em casa como fora, mas estamos preparados para inverter essa situação e esperamos que seja já neste fim de semana", comentou, tecendo ao mesmo tempo elogios ao adversário.

"O Portimonense tem jogadores com qualidade, que são bons individualmente e que podem decidir jogos. Como equipa são fortes, mas nós também o somos e vamos entrar para ganhar e sermos superiores em todas as facetas do jogo", vincou.