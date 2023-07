Os jogadores chamados por Moreno para o estágio do Vitória no Algarve

Foram 27 os jogadores que seguiram viagem.

O Vitória de Guimarães vai cumprir o estágio de pré-temporada com 27 jogadores, tendo já partido para o concelho de Loulé, no Algarve, onde estará até domingo, informou o clube da I Liga.

O treinador Moreno Teixeira convocou os guarda-redes Bruno Varela, Charles, Rafa e Gui, os defesas Afonso Freitas, Martim Alberto, Alberto Costa, Bruno Gaspar, Ni Rodrigues, Jorge Fernandes, Tounkara e Maga, os médios André André, Dani Silva, Gonçalo Nogueira, João Mendes, Manu Silva, Matheus Índio, Mikel Villanueva, Tiago Silva, Tomás Händel e Diogo Sousa e os avançados alas Jota Pereira, Jota Silva, Nélson da Luz, Safira e André Silva.

Dessa lista, seis jogadores convocados para o estágio que decorre num espaço da vila de Almancil competiram pela equipa B em 2022/23: o lateral direito Alberto Costa, o central Ni Rodrigues, o lateral esquerdo Martim Alberto, os médios Gonçalo Nogueira e médio Diogo Sousa e o extremo Jota Pereira.

No Algarve, os minhotos vão defrontar o Middlesbrough, do segundo escalão inglês, em Almancil, no sábado, e o Wolverhampton, da Premier League inglesa, no domingo, em Lagos.

Sexto classificado na edição anterior do principal campeonato português, o Vitória de Guimarães cumpre o primeiro jogo oficial da época 2023/24 em 27 de julho, na Eslovénia, frente ao Celje, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, antes de receber esse adversário em 03 de agosto, na segunda mão.