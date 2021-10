Os destaques do V. Guimarães frente ao Benfica: Estupiñán na loja do mestre

A apreciação individual feira por O JOGO aos jogadores do V. Guimarães na partida com o Benfica (3-3), da fase de grupos da Taça da Liga.

Bruno Varela 5

Devia ter feito mais no lance do segundo golo, mas depois foi decisivo ao evitar o 3-0, com uma boa defesa. Voltou a exibir-se em grande nível, aos 86", com uma defesa que impediu a derrota.



Sacko 5

Começou mal, estava desposicionado na jogada do segundo golo, mas subiu de rendimento a defender e a atacar. Excelente o cruzamento para o golo de Estupiñán.



Borevkovic 4

Cometeu vários erros a defender. No 3-1, foi ultrapassado pela simulação de Nemanja.



Mumin 4

Tal como Borevkovic, sentiu problemas a defender. Foi melhorando com o tempo.



Hélder Sá 6

Efetuou alguns bons cruzamentos Ainda tentou o golo, aos 65", mas a bola saiu muito por cima.



Alfa Semedo 4

Marcou na própria baliza, mas tudo fez para se redimir. Tentou ainda o golo em três ocasiões, mas sem sucesso.



André André 7

Foi o mestre de uma equipa que nunca virou a cara à luta. Marcou o primeiro golo, fez a jogada do segundo e encheu o campo até sair esgotado.



André Almeida 6

Desaparecido na primeira parte, cresceu no segundo tempo e empurrou a equipa para o empate.



Edwards 6

Excelente o passe para o terceiro golo, num jogo em que teve bons pormenores que encostaram o Benfica atrás.



Rochinha 6

Foi um quebra-cabeças para a defesa do Benfica. Altruísta ao oferecer ao golo a André André. Boa exibição.



Tiago Silva 6

Entrou bem no jogo, deu dinâmica ao meio-campo e teve algumas boas aberturas.



Quaresma 6

Contribuiu e muito para o crescimento da equipa, tendo ainda enviado uma bola à trave, aos 71"



Bruno Duarte 6

Mostrou faro de golo no lance que resultou no empate e esteve para bisar, aos 90", mas Helton Leite desviou para canto. Muito bem.



Janvier 5

Ajudou a defender e a atacar. Deu profundidade à ala esquerda.



Rúben Lameiras 6

Imparável, cruzou para o golo de Bruno Duarte e combinou com o brasileiro, aos 90", em mais uma situação de muito perigo.