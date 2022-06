Órgãos sociais da SAD do V. Guimarães eleitos por maioria sem votos contra

Nuno Leite e Diogo Leite Ribeiro foram cooptados como vogais do Conselho de Administração da SAD.

Cerca de três dezenas de acionistas aprovaram esta segunda-feira, por maioria e sem votos contra, a eleição dos Órgãos Sociais da SAD do Vitória de Guimarães para o triénio com início a 1 de julho deste ano e termo em 30 de junho de 2025, fazendo parte o presidente do Conselho de Administração, António Miguel Cardoso, os vogais Nuno Leite e Diogo Leite Ribeiro, assim como o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, Guilherme Abreu Dias, e a secretária da Mesa da AG, Maria José Pimenta Machado.

Na Assembleia Geral da SAD, que decorreu no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, Nuno Leite e Diogo Leite Ribeiro foram cooptados como vogais do Conselho de Administração da SAD, numa aprovação por maioria sem votos contra.

Diogo Baptista Antunes, Francisco Príncipe e Luís Filipe Leite Pereira foram eleitos, por maioria, com um voto contra, para a Comissão de Vencimentos para 2022/25.

Por fim, foi aprovada por maioria, sem votos contra, a dispensa do caucionamento relativo à responsabilidade dos administradores, prevista no art.º 396º do Código das Sociedades Comerciais e no n.º 6 do art.º 15º dos Estatutos da Sociedade.