Orçamento do Vitória de Guimarães para 2022/23 aprovado por maioria

Orçamento para as modalidades prevê gastos operacionais inferiores aos de 2021/22.

Cerca de duas centenas de associados do Vitória de Guimarães aprovaram desta quarta-feira, por maioria, o orçamento anual para o exercício de 2022/23 e também o parecer do Conselho Fiscal.

O orçamento prevê um total de proveitos operacionais de 4 606 147 euros (inferior ao de 2020/21 que se fixou em 4 819 935€) e um total de gastos operacionais de 3 457 223€, igualmente mais baixo do que o da época passada, que foi de 3 718 927 euros.

A aprovação da ata da Assembleia Geral realizada no passado dia 22 de abril abriu a reunião magna que decorreu no pavilhão da Unidade Vimaranense e contou ainda com 30 minutos de discussão de diversos temas de interesse.