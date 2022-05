Olympiacos e Corinthians interessados em Rafa Soares

Defesa faz parte dos planos do campeão grego e do Corinthians, mas ainda não decidiu o futuro.

Rafa Soares vai continuar a aguardar que o campeonato termine para decidir o seu futuro, mesmo sabendo que tem várias propostas concretas para prosseguir a carreira. O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, está seriamente interessado na contratação do lateral-esquerdo, o mesmo acontecendo com o Olympiacos, equipa treinada por Pedro Martins.

Apesar do interesse dos dois treinadores portugueses, Rafa Soares ainda não decidiu o seu futuro, porque quer estar concentrado em ajudar o V. Guimarães a regressar às competições europeias. Depois disso, começará a analisar as propostas, sabendo-se que a continuidade no clube minhoto está muito complicada.

O lateral-esquerdo ainda chegou a ser abordado pelo anterior presidente, Miguel Pinto Lisboa, mas até agora não existe qualquer abordagem por parte da direção presidida por António Miguel Cardoso.

Com contrato até ao próximo dia 30 de junho, Rafa Soares deve prosseguir a carreira no estrangeiro, experiência que já viveu ao serviço do Fulham (Inglaterra) e do Eibar (Espanha).