Ogawa já viajou para Portugal e teve companhia até ao aeroporto

Depois de os adeptos se terem despedido com carinho do reforço do V. Guimarães, os agora ex-companheiros de equipa acompanharam-no ao aeroporto.

Ogawa viajou esta terça-feira do Japão para Portugal e amanhã, quarta-feira, deve apresentar-se na Academia Vitória para fazer exames médicos À saída de Tóquio, Ogawa teve a companhia dos ex-colegas no FC Tokyo, Kensuke Nagai, Go Hatano, Shuto Abe, Kuryu Matsuki, Takumi Nakamura e Takumi.

Depois de oito anos no clube japonês, Ogawa, 25 anos, chega a Guimarães na condição de emprestado até 30 de junho de 2023, tendo o Vitória ficado com a opção de compra do passe por um milhão de euros.