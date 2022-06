Ogawa com a camisola do V. Guimarães

Lateral japonês é reforço da equipa minhota.

Ryoya Ogawa, lateral-esquerdo japonês de 25 anos, foi esta quarta-feira oficializado como reforço do V. Guimarães.

Depois de oito anos no FC Tokyo, clube japonês, Ogawa, 25 anos, chega a Guimarães na condição de emprestado até 30 de junho de 2023, tendo o Vitória ficado com a opção de compra do passe por um milhão de euros.

É a primeira experiência do internacional japonês no futebol europeu.