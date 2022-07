Oficial: Vitória de Guimarães anuncia saída de Sacko

Falaye Sacko, reforço do Montpellier

Lateral direito segue por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória, para o Montpellier

O Vitória de Guimarães anunciou esta sexta-feira que Falaye Sacko foi emprestado por uma temporada, com uma cláusula de compra obrigatória, aos franceses do Montpellier.

O lateral direito, de 27 anos, vai render 500 mil euros aos vimaranenses pela cedência, sendo que o 13º classificado da última edição da Ligue 1 concordou em investir 1,3 milhões de euros para adquirir a totalidade do passe do maliano no final da época, a que podem acrescer 200 mil euros mediante objetivos.

Contas feitas, a transferência do jogador poderá deixar até dois milhões de euros nos cofres do Vitória, que já não contou com Sacko na segunda metade da época passada, tendo-o emprestado ao Saint-Étienne, onde realizou 11 partidas.

Sacko termina assim uma passagem de seis temporadas e meia em Guimarães, onde foi o dono indiscutível do flanco direito da defesa entre 2018 e 2021. Esta época, ainda chegou a completar 18 jogos pelos vimaranenses, antes de ter sido cedido ao campeonato francês, por onde vai continuar.

Antes de chegar a Portugal, Sacko passou pela formação do Djoliba, do Mali, e pelos belgas do Sint-Truiden.