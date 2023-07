Oficial: V. Guimarães empresta lateral esquerdo com opção de compra

Natural de Vila Nova de Famalicão, Hélder Sá realizou 29 jogos oficiais pela equipa principal dos vimaranenses entre as temporadas 2020/21 e 2022/23, tendo sido titular em 21 dessas partidas

O lateral esquerdo Hélder Sá reforçou os polacos do Radomiak Radom por empréstimo do Vitória de Guimarães, num acordo válido até ao final da época 2023/24, informou este sábado o clube da I Liga, confirmando a notícia de O JOGO.

Segundo a nota publicada no site oficial dos vitorianos, o emblema do principal campeonato da Polónia, 10.º classificado na temporada 2022/23, dispõe de uma opção de compra do passe do jogador de 20 anos.

Natural de Vila Nova de Famalicão, Hélder Sá realizou 29 jogos oficiais pela equipa principal dos vimaranenses entre as temporadas 2020/21 e 2022/23, tendo sido titular em 21 dessas partidas.

Ligado ao Vitória desde a temporada 2015/16, após passagens pelo Operário de Famalicão e pelos escalões de formação da Casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão, Hélder Sá vai cumprir a primeira temporada da carreira fora de Portugal.